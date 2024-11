GRUPPIERENNACH() besitzt folgende Syntax:

=GRUPPIERENNACH(row_fields; values; function; [field_headers]; [total_depth]; [sort_order]; [filter_array]; [field_relationship])

row_fields: Ein spaltenorientiertes Array oder ein Bereich, der die Werte enthält, die zum Gruppieren von Zeilen und Generieren von Zeilenüberschriften verwendet werden. Dieser Bereich kann mehrere Spalten enthalten. Wenn ja, enthält die Ausgabe Gruppen und Untergruppen (Zeilengruppenebenen).

values: Ein spaltenorientiertes Array oder ein Bereich der zu aggregierenden Daten. Diese Daten (Werte) werden zu den Gruppen zusammengefasst und berechnet (siehe function). Das Array oder der Bereich kann mehrere Spalten enthalten. Wenn ja, enthält die Ausgabe mehrere Aggregationen.

function: Eine Funktion wie SUMME, MITTELWERT oder ANZAHL, die zur Aggregation von Werten verwendet wird. Es kann auch ein Vektor von Lambdas bereitgestellt werden. Wenn ja, enthält die Ausgabe mehrere Aggregationen. Die Ausrichtung des Vektors bestimmt, ob sie zeilen- oder spaltenweise angeordnet sind.

field_headers: Eine Zahl, die angibt, ob die Spalte(n) mit den row_fields Header (Spaltenüberschriften) aufweisen und ob die Überschriften in den Ergebnissen angezeigt werden sollen. Mögliche Werte sind:

Fehlt: Automatisch (Standard)

0: Nein, enthält keine Spaltenüberschrift

1: Ja, enthält Spaltenüberschrift, aber nicht anzeigen

2: Nein, enthält keine Spaltenüberschrift, aber Spaltenüberschrift generieren

3: Ja, enthält Spaltenüberschrift und anzeigen

total_depth: Bestimmt, ob die Zeilenüberschriften Summen enthalten sollen. Die folgenden Werte sind möglich:

Fehlt: Automatisch, Gesamtsummen und nach Möglichkeit Zwischensummen (Standard)

0: Keine Gesamtsummen

1: Gesamtsummen

2: Gesamtsummen und Zwischensummen

sort_order: Eine Zahl, die angibt, wie Zeilen sortiert werden sollen. Sortiert werden die Gruppen, also die Werte in row_fields. Gibt es mehrere Spalten für die Gruppierung (Gruppen und Untergruppen), dann gibt die Zahl bei sort_order an, welche Spalte für die Sortierung gewählt wird. Die folgenden Werte sind möglich:

Fehlt: Automatisch, die Sortierung erfolgt aufsteigend oder alphabetisch nach der ersten Spalte (Standard)

1: die erste Spalte aus row_fields wird aufsteigend, alphabetisch von A bis Z sortiert

-1: die erste Spalte aus row_fields wird absteigend, alphabetisch von Z bis A sortiert

2: die zweite Spalte aus row_fields wird aufsteigend, alphabetisch von A bis Z sortiert

-2: die zweite Spalte aus row_fields wird absteigend, alphabetisch von A bis Z sortiert

…

filter_array: Ein spaltenorientiertes Array boolescher Daten, das angibt, ob die entsprechende Datenzeile berücksichtigt werden soll. Sie können eine Bedingung formulieren, deren Ergebnis wahr oder falsch ist. Zeilen (Datensätze), die als Ergebnis „falsch“ haben, werden bei der Ausgabe nicht angezeigt.

field_relationship: Gibt die Beziehungsfelder an, wenn mehrere Spalten für row_fields bereitgestellt werden. Mögliche Werte sind:

0: Hierarchie (Standard); bei einer Hierarchiefeldbeziehung berücksichtigt die Sortierung späterer Feldspalten die Hierarchie früherer Spalten.

1: Tabelle; bei einer Tabellenfeldbeziehung erfolgt die Sortierung jeder Feldspalte unabhängig, ohne Hierarchie. Teilergebnisse werden nicht unterstützt, da sie von den Daten mit einer Hierarchie abhängen.

Was hier zunächst mit der allgemeinen Syntax der GRUPPIERENNACH-Funktion beschrieben ist, lässt sich anhand des folgenden Beispiels besser verstehen.