Ergebnis: Kumulierte Projektkosten im Jahresverlauf

Daraufhin werden die Kosten in Spalte C der Pivot-Tabelle kumuliert nach Monaten dargestellt. Sie können dies auch daran erkennen, dass die Gesamtsummen in den Spalten nicht mehr aufgeführt werden, da diese bereits in der Zeile des Monats Dezember ersichtlich sind. Der Wert in Zelle C15 ist identisch mit dem Gesamtergebnis in Zelle B16.