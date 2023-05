Sollen alle Gruppen in der Pivot-Tabelle aufgehoben werden, aktivieren Sie eine beliebige Gruppe (in Spalte A) in der Pivot-Tabelle. Drücken Sie dann die rechte Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü „Artikel2 entfernen“ (für diese Beispieldaten).

Das Ergebnis ist die ursprüngliche Pivot-Tabelle.