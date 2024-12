field_headers: Eine Zahl, die angibt, ob die row_fields, col_fields und Werte Header aufweisen und ob Feldüberschriften in den Ergebnissen zurückgegeben werden sollen. Die folgenden Werte sind möglich:

Fehlt: automatisch (Standard)

0: Nein, enthält keine Spaltenüberschrift

1: Ja, enthält Spaltenüberschrift, aber nicht anzeigen

2: Nein, enthält keine Spaltenüberschrift, aber Spaltenüberschrift generieren

3: Ja, enthält Spaltenüberschrift und anzeigen

Hinweis: Bei „Automatisch“ wird davon ausgegangen, dass die Daten Header basierend auf dem Values-Argument enthalten. Wenn der 1. Wert Text ist und der 2. Wert eine Zahl ist, wird davon ausgegangen, dass die Daten Header aufweisen. Feldüberschriften werden angezeigt, wenn mehrere Zeilen- oder Spaltengruppenebenen vorhanden sind.

row_total_depth: Bestimmt, ob die Zeilenüberschriften Summen enthalten sollen. Die folgenden Werte sind möglich:

Fehlt: automatisch, Gesamtsummen und nach Möglichkeit Zwischensummen (Standard)

0: Keine Gesamtsummen

1: Gesamtsummen

2: Gesamt- und Zwischensummen

-1: Gesamtsummen oben

-2: Gesamt- und Zwischensummen oben

Hinweis: Bei Teilergebnissen müssen row_fields mindestens zwei Spalten aufweisen. Zahlen, die größer als 2 sind, werden unterstützt, sofern row_field über ausreichende Spalten verfügt.

row_sort_order: Eine Zahl, die angibt, wie Spalten sortiert werden sollen. Zahlen entsprechen den Spalten in row_fields, gefolgt von den Spalten in Werten (values). Wenn die Zahl negativ ist, werden die Zeilen in absteigender/umgekehrter Reihenfolge sortiert.

Fehlt: automatisch, die Sortierung erfolgt aufsteigend oder alphabetisch nach der ersten Spalte (Standard)

1: die erste Spalte aus row_fields wird aufsteigend, alphabetisch von A bis Z sortiert

-1: die erste Spalte aus row_fields wird absteigend, alphabetisch von Z bis A sortiert

2: die zweite Spalte aus row_fields wird aufsteigend, alphabetisch von A bis Z sortiert

-2: die zweite Spalte aus row_fields wird absteigend, alphabetisch von A bis Z sortiert

…

Ein Zahlenvektor kann bei der Sortierung nur basierend auf row_fields bereitgestellt werden.

col_total_depth: Bestimmt, ob die Spaltenüberschriften Summen enthalten sollen. Die folgenden Werte sind möglich:

Fehlt: automatisch, Gesamtsummen und nach Möglichkeit Zwischensummen (Standard)

0: Keine Gesamtsummen

1: Gesamtsummen

2: Gesamt- und Zwischensummen

-1: Gesamtsummen oben

-2: Gesamt- und Zwischensummen oben

Hinweis: Bei Teilergebnissen müssen col_fields mindestens 2 Spalten aufweisen. Zahlen, die größer als 2 sind, werden unterstützt, sofern col_field über ausreichende Spalten verfügt.