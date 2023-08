Für welche Branchen eignet sich Desksharing?

Eingeführt wurde Desksharing von großen Beratungsunternehmen und bekannten Tech-Riesen wie Google, Facebook und Co. Bei diesen Unternehmen ist Remote-Work, Homeoffice und hybrides Arbeiten ein fester Bestandteil. Da viele Mitarbeitende ganz oder teilweise außerhalb der Unternehmensgebäude arbeiten, bietet sich die Arbeitsplatzteilung an.

Inzwischen hat sich das Flexible-Office-Konzept in vielen deutschen Unternehmen und im öffentlichen Dienst etabliert. Vorrangig in den Branchen Telekommunikation, Energie, IT und Versicherungen setzt sich das Modell durch.

Desksharing eignet sich für alle Branchen, in denen elektronisch, innerhalb hybrider Modelle, vorwiegend im Homeoffice oder abseits des Arbeitsplatzes (zum Beispiel im Außendienst oder direkt beim Kunden) gearbeitet wird. Voraussetzung ist, dass die benötigte technische Ausrüstung vorhanden ist; sie wird vom Arbeitgeber angeschafft.