Schritt 3: Aktuelle Marketingkanäle prüfen

Neben Personas und Zielen ist ein dritter Baustein entscheidend für Ihre digitale Marketingstrategie: Ihre Kanäle.

Eine Bestandsaufnahme sorgt für mehr Überblick:

Welche Marketingkanäle verwenden Sie aktuell?

Wie nutzen Sie die Marketingkanäle?

Wie viele Ressourcen wenden Sie aktuell für die Marketingkanäle auf?

Clustern Sie Ihre Kanäle dabei in Owned-, Earned-, Shared- und Paid-Media, um eine Struktur zu haben, mit der Sie mögliche Stellschrauben und Potenziale identifizieren.

Owned-Media sind unternehmenseigene Medien. Earned-Media bezeichnet die Verbreitung von Inhalten durch Dritte – das sind meist bestehende Kunden, die vom Produkt oder dem Unternehmen überzeugt sind und es entsprechend weiterempfehlen.

Paid-Media sind Kanäle, die Unternehmen gegen Bezahlung zu Werbezwecken nutzen dürfen. Hierbei handelt es sich schlicht um Werbung, etwa in Form von Kampagnen via Social Media. Zu Shared-Media gehören viraler Content oder externe Verlinkungen. Als „viraler“ Content werden Inhalte bezeichnet, die so unterhaltsam oder interessant sind, dass sie sich über die sozialen Medien gewissermaßen von selbst verbreiten.