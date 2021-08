Digitalisierung kann zu Dauerbelastung führen

Das Gehirn reagiert leicht auf Reize wie Veränderungen in der Umgebung, um so vor Gefahren zu warnen. Wir sind leicht ablenkbar. Kein Wunder, dass neu eintreffende E-Mails sofort unsere Aufmerksamkeit bekommen. Der ständige Blick aufs Smartphone, die Überflutung mit Bildern und Informationen am Bildschirm führen zu einer Dauerbelastung des Gehirns.

Dabei hat das Gehirn einen hohen Energiebedarf und reagiert bei Stress mit blindem Aktionismus. Ständig erreichbar und ständig online zu sein, führen dazu, dass die Konzentration ab- und die Erschöpfung zunimmt. Viele Menschen fühlen sich überfordert, ständig abgelenkt und dauergestresst. Sie meinen, unproduktiv zu arbeiten – dabei sind sie die ganze Zeit beschäftigt.

Pausen sind deshalb umso wichtiger, um leistungsfähig zu bleiben. Bei der Anpassung des Zeitmanagements an die Digitalisierung geht es zum einen darum, die modernen Kommunikationstechnologien zu beherrschen und sich nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Zum anderen ist es erforderlich, die Funktionsweise des Gehirns zu berücksichtigen.