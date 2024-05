Funktion TEILERGEBNIS() nutzen

Um diese Aufgabe zu lösen, können Sie in Excel die Funktion TEILERGEBNIS() einsetzen. Mit der TEILERGEBNIS-Funktion können Sie ein sogenanntes Aggregatergebnis aus einer gefilterten Liste Werte ermitteln.

TEILERGEBNIS() beherrscht viele Aggregationsfunktionen wie zum Beispiel SUMMME(), MITTELWERT(), ANZAHL(), MAX() etc. Das Besondere an der TEILERGEBNIS()-Funktion ist, dass diese in gefilterten Listen nur die sichtbaren Listeneinträge bei der Berechnung berücksichtigt. Des Weiteren kann sie Werte in ausgeblendete Zeilen einschließen oder ausschließen.

TEILERGEBNIS() besitzt die folgende Syntax:

=TEILERGEBNIS(Funktion;Bezug1;[Bezug2];…)