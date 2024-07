Beispiel: Bestandsliste mit Personenzuordnung

Schauen Sie sich das „Gruppieren von Texten“ an einem Beispiel an. In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Liste, in der Personen aufgelistet sind und die Geräte, die jeweils zugewiesen sind. Hat eine Person mehrere Geräte, gibt es in der Liste entsprechend viele Einträge (Zeilen).