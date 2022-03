In Ihrer Excel-Tabelle steht der Name eines Monats: Januar, Februar etc. Nun wollen Sie aus dem Monatsnamen die Monatszahl ableiten. Für den Text Januar wollen Sie also die Zahl 1 in eine Zelle ausgeben, um damit weiter rechnen zu können. Hierfür gibt es noch keine Standardfunktion in Excel. Mit der folgenden Formel funktioniert es trotzdem.