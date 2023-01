Perspektive interner und externer Stakeholder berücksichtigen

Die Berücksichtigung der jeweiligen Perspektive interner und externer Stakeholder ist im Vorfeld einer quantitativen Kundenzufriedenheitsstudie von entscheidender Bedeutung. Einerseits müssen die richtigen Leistungskennzahlen (KPIs) für den Fragenkatalog durch interne Gespräche mit den Fachbereichsverantwortlichen aus Sales, Produktmanagement, Service und Marketing definiert werden. An der Kundenzufriedenheit sind verschiedene Bereiche eines Unternehmens beteiligt – unabhängig davon, ob direkter oder indirekter Kundenkontakt besteht.

Auf der anderen Seite ist eine qualitative Vorstudie mit Top-Kunden (definiert anhand der Dimensionen Umsatz und/oder Potenzial des Kunden) empfehlenswert. Geeignet sind dafür persönliche Tiefen-Interviews mit Top-Kunden in deren gewohnter Umgebung – beispielsweise am Point of Sale – zur Identifikation von individuellen Kundenanforderungen und „versteckten“ Kundenbedürfnissen.

Dadurch können ungenutzte Verkaufs- und Differenzierungspotenziale ermittelt werden. Diese qualitative Vorstudie dient zudem zur Überprüfung der Vollständigkeit der definierten Themen und Platzierung von strategischen Fragestellungen im Fragenkatalog.