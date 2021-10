Excel sammelt während der Bearbeitung Informationen

Wenn Sie Excel-Arbeitsmappen an Dritte weitergeben, dann sollten Sie sich immer bewusst sein, dass in diesen Dateien viele persönliche Daten enthalten sein können. Denn Excel protokolliert Informationen, wie zum Beispiel den Namen des Autors, und Änderungen automatisch und versteckt mit.

Des Weiteren sind in den Dateien in der Regel auch versteckte Daten enthalten, die problematisch sein können; aus Datenschutzgründen oder weil damit Firmengeheimnisse verbunden sind. Dazu gehören beispielsweise Informationen in Kopf- und Fußzeilen, Kommentaren, ausgeblendeten Blättern etc. Für derartige Daten gibt es in Excel ein praktisches Tool, mit dem Sie diese Informationen sehr einfach aufspüren und entfernen können.