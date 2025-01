Erstellen Sie eine weitere benutzerdefinierte Spalte, um den Typ des Inhalts einer Zeile zu identifizieren:

Gehen Sie auf Spalte hinzufügen > Benutzerdefinierte Spalte.

Erfassen Sie die folgende Formel:

=if Number.Mod([Index], 5) = 0 then "Name" else if Number.Mod([Index], 5) = 1 then "Straße" else if Number.Mod([Index], 5) = 2 then "PLZ" else if Number.Mod([Index], 5) = 3 then "Ort" else "Telefon"