Kann ein Manager auch Führungskraft sein?

Doch worin besteht die Konsequenz, wenn Management und Führung verwechselt oder synonym verwendet werden? Die Antwort liegt im Entstehen von Reibungsverlusten und in Fehlbesetzungen.

So soll ein Manager etwa, der die klassischen Managementaufgaben wie Koordinieren und Steuern von Routineaufgaben gut erledigt, einen neuen Absatzmarkt finden und erschließen. Ob er auch auf dieser Position Erfolg haben wird, ist ungewiss. Von Seiten des Vorstands wurde aus seiner Fähigkeit zu Managen darauf geschlossen, dass er auch eine gute Führungskraft ist. Scheitert er aber an dieser Aufgabe, hat dies negative Auswirkungen auf seine Motivation.

Gleichzeitig hat der Vorstand eine wichtige Chance in der Unternehmensentwicklung vertan. Im Ergebnis steht das Unternehmen also genauso da wie vor der Neuverteilung der Aufgaben. Auch wenn der Manager in einer solchen Situation seine früheren Aufgaben wieder übernimmt, kann es sein, dass seine Motivation und Leistungsfähigkeit durch den Misserfolg beschädigt sind.