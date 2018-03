Die Situation analysieren

Werden manipulative Fragen gestellt, können Sie vor der eigentlichen Antwort zunächst den Inhalt der Äußerung einordnen: „Ihre Frage enthält eine Bedingung, die ich nicht teile. Gerne gehe ich auf das angesprochene Problem ein.“ Oder: „Den Punkt, den Sie schildern, sehe ich nicht. Zu dem angesprochenen Problem ist meine Meinung ...“

Kündigen Sie ruhig an, wie Ihre Antwort aufgebaut ist: „Sie sprechen drei verschiedene Aspekte an. Ich will zunächst auf ... eingehen, dann auf ... und abschließend auf ...“

Es gibt immer Situationen, in denen Ihnen die Antwort eher schwer fällt. In solchen Fällen können Sie die Frage einengen oder ausweiten: „Ich beantworte Ihre Frage mit einem konkreten Beispiel.“ (Einengen) „Ich möchte Ihre Frage in einen größeren Zusammenhang einordnen.“ (Ausweiten)