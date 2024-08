Den richtigen Zeitpunkt zu wählen, ist ebenfalls wichtig. Ein ruhiger Moment, in dem alle Beteiligten aufnahmefähig sind und keine dringenden Aufgaben anstehen, eignet sich am besten. Vermeiden Sie es, heikle Themen in stressigen oder angespannten Situationen anzusprechen. Sagen Sie zum Beispiel:

Ich möchte ein Thema ansprechen, das uns sicherlich allen am Herzen liegt: Wie können wir sicherstellen, dass unsere Projektziele realistisch bleiben?

Durch diese Formulierung wird das Thema offen und ohne Vorwürfe angesprochen, was zu einer konstruktiven Diskussion einlädt. Zusätzlich kann es hilfreich sein, das Gespräch mit einer positiven Bemerkung einzuleiten:

Ich sehe, dass wir in letzter Zeit viele Fortschritte gemacht haben. Gleichzeitig denke ich, dass es wichtig ist, dass unsere Projektziele weiterhin erreichbar bleiben. Wie können wir das sicherstellen?

Mit dieser Kommunikationsweise schaffen Sie eine respektvolle Atmosphäre. Alle Beteiligten werden ermutigt, ihre Sichtweisen zu teilen.