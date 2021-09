Hybride Arbeitsformen brauchen intensives Wissensmanagement

Wie können die Remote Worker konsequent in alle Prozesse und Entscheidungen einbezogen werden? Mit dieser Frage muss sich das Human Resource Management beschäftigen. In der Praxis spiegelt sich das in der Firmenphilosophie und organisatorischen Regelungen wider. Zwei Beispiele:

Alle Meetings finden online statt – selbst, wenn 90 Prozent der Teilnehmenden im Büro anwesend sind.

Führungskräfte arbeiten ebenfalls regelmäßig aus dem Homeoffice, um zu zeigen, dass die neue Arbeitsform funktioniert.

Die richtigen Tools sind Voraussetzung für einen intensiven Austausch. Informationen müssen an einem zentralen Ort abgespeichert und miteinander verbunden werden können. Hinzu kommt der Wissenstransfer über Video-Meetings. Bieten Microsoft Teams, Zoom und Co. die Möglichkeit, an digitalen Whiteboards zu arbeiten oder in Breakout Sessions Themen zu separieren, gibt es inzwischen auch neue Angebote, die Abwechslung und Dynamik in virtuelle Konferenzen bringen. Funktionen wie Umfragen und Multiple-Choice-Aufgaben halten die Aufmerksamkeit hoch und sorgen dafür, dass die Menschen hinter den Bildschirmen nicht verloren gehen.