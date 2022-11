Tipps für erfolgreiches hybrides Projektmanagement

Damit hybrides Projektmanagement mit klassisch organisierten Projektteams und Scrum-Teams funktioniert, gibt es einige Stellhebel, mit denen die typischen Probleme vermieden oder gelöst werden können.

Product Owner als Schnittstelle des hybriden Projekts einbeziehen

Dem Product Owner kommt in hybriden Projekten eine zentrale Rolle zu. Als Teil des Scrum-Teams steuert er durch die Priorisierung der Einträge im Product-Backlog nach Business Value die Aufgaben des Teams und kann gegebenenfalls korrigierend eingreifen.

Damit die Zusammenarbeit mit den klassischen Projektteams funktioniert, übernimmt er außerdem folgende Aufgaben:

Der Product Owner pflegt eine Roadmap, die die übergeordnete Projektplanung und die Abhängigkeiten berücksichtigt.

Dafür muss er sich eng mit der Gesamtprojektleitung abstimmen.

Als Ansprechpartner für alle Stakeholder ist er zudem in der Lage, Auskunft über den Fortschritt des agilen Teams zu geben.

Er nimmt als Teilprojektleiter auch an den Regelmeetings des Projektes teil.

Ebenso muss der Product Owner dafür sorgen, dass Teilprojektleiter, die in ihren Abläufen abhängig vom agilen Teilprojekt sind, als Stakeholder zu den Sprint-Reviews eingeladen werden.

Dem Product Owner kommt also eine Doppelrolle zu: Zusätzlich zu seiner Verantwortung für das Produkt in der Rolle des Product Owners im agilen Team ist er im Gesamtprojekt Teilprojektleiter des agilen Teilprojekts und damit Bindeglied in die klassische Projekt-Organisation. Die Projektleitung hingegen hat kaum Möglichkeiten, von außen steuernd in das agile Team einzugreifen, ohne dabei dessen Selbstorganisation zu beschädigen.

Frühzeitige Klärung von Rollen und Verantwortung der Projektleitung und des Product Owners entschärfen in dieser Konstellation das Konfliktpotenzial. Entscheidend für einen reibungslosen Ablauf und eine kompetente Projektsteuerung ist ausreichend Kapazität, die der Product Owner benötigt, um seiner Doppelrolle gerecht werden zu können.

Transparenz und der Bericht an die Stakeholder sind wichtig, um Misstrauen und Unsicherheiten hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des agilen Teams zu verhindern. Wenn der Product Owner mit Unterstützung durch den Scrum-Master die Prozesse des agilen Teilprojekts gegenüber den Stakeholdern transparent macht und er den Fortschritt proaktiv in die Projektorganisation trägt, entsteht gegenseitiges Vertrauen.

Sprint-Reviews als Plattform für die Kommunikation nutzen

Definitionsgemäß ist das Sprint-Review das Meeting, bei dem das Scrum-Team und die Stakeholder gemeinsam die Ergebnisse des jeweils abgelaufenen Sprints begutachten und bewerten. In diesem Projekt-Szenario sind die wichtigsten Stakeholder zum einen die Gesamtprojektleitung und zum anderen die Leiter der Teilprojekte, die in Abhängigkeit zum Teilprojekt Software stehen.

Der Product Owner muss als verantwortliche Person für das Stakeholder-Management dafür sorgen, dass die wichtigsten Parteien – also Projektleiter und Teilprojektleiter – zu diesem Meeting eingeladen sind und sie explizit dazu auffordern, in diesem Rahmen Feedback zu geben.

Sprint-Planning in die Projektsteuerung einbeziehen

Der entscheidende Punkt beim Sprint-Planning ist, dass sich das Software-Team selbst auf die zu erzielenden Lieferergebnisse für den nächsten Sprint verpflichtet. Sprich: Die Personen, die tatsächlich an der Umsetzung der Backlog-Items arbeiten, schätzen das Arbeitspensum nach ihrem Ermessen ein.

Das führt im besten Fall zu einer realistischeren Schätzung, als wenn etwa die Projektleitung die Dauer einzelner Arbeitspakete vorab abschätzen soll. Die selbst gesteckten Ziele wecken beim Team zudem meist den Ehrgeiz, diese auch zu erreichen. Im Sprint-Review können die Zusagen des agilen Teams von den Stakeholdern nach jedem Sprint überprüft werden.

Anhand von Velocity-Charts lassen sich die selbst gesteckten mit den real erreichten Zielen vergleichen. Sie visualisieren in Form von Balkendiagrammen die Summe zugesagter und realisierter Story Points pro Sprint und stellen Planung und Realität so anschaulich gegenüber. Anhand der Charts lässt sich mit der Zeit eine zuverlässige Aussage darüber treffen, wie viele Story Points das Team in einem Sprint schafft. Sie sind eine gute Grundlage für die Roadmap.

Projektroutinen und Meetings der Teilprojekte synchronisieren

Es empfiehlt sich, Sprintlängen und Berichtszeiträume des Gesamtprojekts miteinander zu synchronisieren. In dem skizzierten Projekt mit seinen dreiwöchigen Sprints ist jeder dritte Jour fixe gleichzeitig das Sprint-Review. Das bietet den Vorteil, dass sich der Beitrag des agilen Teams für das Gesamtprojekt auch im klassischen Reporting-Format abbilden lässt. Nach erfolgtem Sprint-Review für den zurückliegenden Sprint und dem Sprint-Planning für den nächsten Sprint kann das Reporting für das Gesamtprojekt erfolgen.

Dabei entsprechen die Ergebnisse aus dem Sprint-Review dem Feld „Aktivitäten und Entscheidungen im Berichtszeitraum“, das in dieser oder einer ähnlichen Form Teil eines klassischen Projektstatusreports ist. Das Feld „Aktivitäten im nächsten Berichtszeitraum“ hat wiederum seine Entsprechung im Sprint-Planning des Scrum-Teams.

Dieses Vorgehen erzeugt Transparenz für alle Teammitglieder und Stakeholder. Außerdem ermöglicht es dem Scrum-Team und dem Entwicklungsteam, sich über die Gründe auszutauschen, warum es zwischen Planung und Realität zu Abweichungen kommt.