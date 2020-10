Tipp 4: Karriere-Bereich auf der Webseite einrichten

Auch wenn das Budget an jenes von Konzernen nicht herankommt: Eine aktuelle Webseite mit Karriere-Bereich ist auch für kleine und mittlere Unternehmen unumgänglich. So können Sie nicht nur Stellen ausschreiben, sondern gleichzeitig mehr von der Arbeit in Ihrem Unternehmen nach außen kommunizieren. Ob es nun Ihre Werte oder Ihre Produkte sind – potenzielle Fachkräfte werden bestimmt einen Blick auf Ihre Webseite werfen. Denn die Unternehmensphilosophie, die Arbeitsweise und die Produkte oder Dienstleistungen müssen zum Arbeitnehmer passen.

Sehen Sie sich die Webseiten Ihrer direkten Konkurrenten an und gestalten Sie Ihre Webseite inhaltlich und grafisch besser. So heben Sie sich ab und stechen heraus. Niemand will heutzutage in einem Unternehmen mit 0815-Webseite arbeiten.