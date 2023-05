Mitarbeiter vor Ort finden

Talente anwerben können Sie online oder offline. Der Kontakt vor Ort schafft Vertrauen und gilt als verbindlicher. Wo können Sie Kandidatinnen und Kandidaten persönlich treffen?

Jobmessen

Wer laufend neue Talente sucht, sollte wenigstens jährlich an einer großen Jobmesse teilnehmen. Hierher kommen qualifizierte Menschen, die genügend Motivation für den Besuch aufbringen – beste Chancen für Unternehmen, Kandidaten „mit Biss“ von sich zu überzeugen.

Offline ist die Präsentation der positiven Unternehmenskultur und sonstiger Vorteile für Arbeitnehmer genauso wichtig wie im Web. Ausschlaggebend: Der Aussteller auf der Jobmesse muss sympathisch sein und offen auf potenzielle neue Kollegen zugehen.

Auf Jobmessen sind folglich nur jene Mitarbeiter zugegen, die wirklich Lust darauf haben. Alles andere wirkt halbherzig. Die Auswahl der Repräsentanten ist mindestens so wichtig wie die Qualität der Medien.

Karrieretage oder Campustage

Wo halten sich die Talente von morgen auf? Richtig – auf dem Campus, auf dem Schulhof oder an der Berufsschule. Genau dorthin gehen Unternehmen, um Absolventen zu überzeugen. Informieren Sie dort über freie Stellen, Ihr Unternehmen und seine Vorteile und bringen Sie konkrete Angebote mit.

Wer freie Stellen für Studierende oder Schüler hat, sollte Perspektiven für Praxissemester oder ein Schulpraktikum anbieten. In diesem Kontext sollte man die Mund-zu-Mund-Propaganda nicht unterschätzen. Kommt ein Unternehmen bei einem Kommilitonen oder Mitschüler gut an, sieht man es sich gerne genauer an.

Tag der offenen Tür

Veranstalten Sie einen Tag der offenen Tür. Laden Sie in Ihrer Gemeinde Schülerinnen und Schüler und deren Eltern ein, sich Ihren Betrieb anzuschauen. Bieten Sie Führungen und sogar kleine Projekte oder andere Events an. Unterschätzen Sie dabei nicht den Einfluss, den Eltern auf ihre Kinder haben können, wenn es um die Berufswahl geht.