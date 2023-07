Kündigungsfristen im Kleinbetrieb

In Kleinbetrieben gelten oft andere Regeln – so auch bei den Kündigungsfristen. Sind in einem Unternehmen nicht mehr als 20 Angestellte beschäftigt, kann vertraglich vereinbart werden, dass ein Arbeitsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen ohne festen Kündigungstermin beendet werden kann.

Bedeutet: Wenn eine Kündigung am 6. Mai 2023 zugestellt wurde, gilt das Arbeitsverhältnis vier Wochen später, mit Ablauf des 4. Juni 2023, als beendet.

Ab einer Beschäftigungsdauer von zwei Jahren gelten jedoch auch hier die gesetzlichen Regelungen nach § 622 BGB.