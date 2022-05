Wann lohnt sich Dropshipping?

Dropshipping existiert in zahlreichen Ausrichtungen und ist im Allgemeinen für Unternehmen empfehlenswert, die mit wenig Startkapital in den Versandhandel einsteigen möchten. Zudem ist Dropshipping ideal für Unternehmen geeignet, die in einem neuen Marktzweig einsteigen möchten.

Im Gegensatz zum klassischen Einzelhandel bleibt der Händler nicht auf dem Wareneinsatz sitzen, wenn sich die Produkte schlecht oder gar nicht verkaufen. Ferner müssen sich Unternehmer nicht mit Logistik und Lagerung befassen, sondern können sich komplett auf den Verkauf der Artikel konzentrieren.

Besonders beliebt ist beim Dropshipping der Vertrieb von Produkten mit niedriger Retourenquote sowie sperrige Artikel wie Möbel oder große Elektrogeräte.

Obwohl Dropshipping fast ausschließlich auf den Verkauf und die Vermarktung von physischen Produkten ausgerichtet ist, gewinnt der Handel mit digitalen Produkten an Bedeutung. Zudem ist Dropshipping vermehrt im stationären Handel auf dem Vormarsch. Händler sparen sich hohe Lagerkosten und einen großen Logistikaufwand.