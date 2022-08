3. Die Cornell-Methode

Das Kernstück der Technik ist der definierte Aufbau des Notizblattes in vier Zonen. Eine Seite wird in Kopfzone und Fußzone sowie in der Mitte in zwei Spaltenzonen geteilt. In die Kopfzone tragen Sie die Überschrift und andere formale Daten (Datum, Ort, Personen) ein.

In der linken Spalte notieren Sie wichtige Gliederungspunkte wie Tagesordnungspunkte, Stichworte, Ideen oder Fragen. Zu diesen Gliederungspunkten werden die Notizen in die rechte Spalte geschrieben. In der Fußzone können Sie Ergebnisse zusammenfassen oder Aufgabenhinweise ergänzen.

Diese Form des Notierens hilft ihnen, während der Aufnahme von Informationen fokussierter zu selektieren, um Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Die Notizen sind auch nach längerer Zeit noch verständlich und nachvollziehbar.