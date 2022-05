Mehr Entscheidungsspielraum für Führungskräfte und Mitarbeitende durch OKR

Viele Unternehmen sind heute in sehr wechselhaften und unsteten Umgebungen aktiv. Geschäftsprozesse sind komplexer denn je und neue Technologien und Wettbewerber können traditionelle Geschäftsmodelle innerhalb kürzester Zeit verändern.

Anschauliche Beispiele dafür gibt es viele. Mit dem iPhone fegte Apple den bisherigen Marktführer Nokia aus dem Markt. Tesla setzt auf Elektromobilität und treibt die Automobilindustrie vor sich her. Im Bankensektor übernehmen Dienstleister wie PayPal und Fintechs die Arbeit von Banken und Sparkassen.

Unternehmen, die auf OKR setzen, können schnell auf neue Entwicklungen reagieren. Egal, wodurch Entwicklungen ausgelöst werden – ob neue Technologien am Markt auftauchen, ob ein trockener Sommer die Binnenschifffahrt lähmt oder auch wenn eine Pandemie wie Corona alles durcheinander bringt: OKR befähigt Organisation und Mitarbeiter, agil darauf zu reagieren.

Es gibt den betroffenen Stellen im Unternehmen die Möglichkeiten und die Macht, selbst massive Marktimpulse zu interpretieren und proaktiv darauf zu reagieren.

Während Entscheidungen traditionell in der Führungsetage getroffen werden und von den Mitarbeitern an der Basis umgesetzt werden müssen, passiert dies bei OKR genau dort, wo die Expertise und die Erfahrung vorhanden sind. In unterjährigen Zyklen analysieren Teams die aktuelle Situation und nehmen sich langfristige qualitative Ziele (Objectives) vor, um dann quantitativ messbare Key Results, die auf diese visionären Objectives hinarbeiten, daran auszurichten und in kurzen Zyklen zu erfüllen.

Geschieht nun etwas Unerwartetes, kann schnell und genau an der betroffenen Stelle reagiert werden. Einfach dadurch, dass die Key Results der Situation angepasst und gezielt verfolgt werden, statt mit dem Versuch zu scheitern, weiterhin einem starren vorgegebenen Plan zu folgen.

Das heißt, die Mitarbeiter mit Kundenkontakt, in der Entwicklung, im Marketing oder im Vertrieb können ihr Erfahrungswissen und ihre Ideen effektiv einbringen und umsetzen. OKR ermöglicht und fördert das Mitdenken und die Eigeninitiative.