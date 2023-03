Änderungen in der Datenquelle

Nun wird in der Datenquelle in der Zelle E2 der Wert für Anzahl von 2,00 auf 1.000,00 geändert. Normalerweise müsste sich der aggregierte Wert in der Pivot-Tabelle in der Zelle K6 entsprechend anpassen. Der dargestellte Wert bleibt jedoch unverändert, da sich die Pivot-Tabelle nicht automatisch aktualisiert, wenn sich die Quelldaten verändern.