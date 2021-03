Tools vereinfachen die Planung und helfen bei der Übersicht im Projekt

Methoden, Werkzeuge oder Tools sind sicher keine Garantie für erfolgreiche Ressourcenplanung im Projekt. Aber Sie werden ab einer bestimmten Größenordnung ohne geeignete IT-Unterstützung nicht mehr zurechtkommen. Für Projektleiterinnen und Projektleiter gibt es eine breite Auswahl an guten Tools für Projekt- und Portfoliomanagement (PPM). Diese sind aber für die Teamleitung als Linienverantwortliche nicht immer gut geeignet.

Bei einer Linienorganisation kann die Teamleitung gut mit einer Projektmanagement-Lösung arbeiten. Schließlich muss sie die Details wie Vorgänge und Zeiten samt Abhängigkeiten für ihr Team selbst planen. In einer Matrixorganisation braucht die Teamleitung aber Funktionen zum Planen von Linientätigkeiten und Zusichern von Ressourcen, die in Projektmanagement-Tools kaum abgebildet sind. Daher wird häufig Excel für die Ressourcenplanung eingesetzt. Dieses Werkzeug wird aber ohne aufwändige Zusatzprogrammierung schnell an Grenzen stoßen.