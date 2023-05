Risiken im Projekt darstellen

Die Auflistung von Risiken ist für einen Projektstatusbericht zwar prinzipiell sinnvoll. Besser ist aber die Darstellung der Risiken in Form einer Risiko-Matrix. Die Matrix hat immer den gleichen Platzbedarf im Bericht – unabhängig von der Anzahl der Risiken. In jede Zelle wird dabei die Zahl der dahinterliegenden Risiken eingetragen.

In der Matrix werden Risiken mit deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung in einem farblichen Raster dargestellt. Die Auswirkung eines Risikos ist der mögliche monetäre Schadenswert. In der Praxis kann der monetäre Schaden aber oft nur sehr schwierig ermittelt werden. Einfacher ist es, die Auswirkung in Punkten von 1 bis 10 oder in Kategorien anzugeben, wie

„niedrig“,

„mittel“ und

„hoch“.

Gleiches gilt für die Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Einteilung der Wahrscheinlichkeit in 10er-Schritte oder Kategorien ist besser verständlich als ein bloßer Prozentwert.

Für die Berechnung des Gesamtrisikos eines Projekts müssen aber Zahlen hinterlegt sein. Für das Gesamtrisiko werden die Auswirkungen der Risiken mit der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit in Prozent multipliziert und aufsummiert. Das Gesamtrisiko kann ein wichtiger Indikator dafür sein, ein Projekt genauer zu betrachten.