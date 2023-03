Standardanwendungen oder Individualentwicklung?

„Stick to the Standard“ ist seit jeher das Mantra der Anwendungsberater – das sie aber im Projekt schnell über Bord werfen. In Wirklichkeit sind die Prozesse des Unternehmens viel zu flexibel, um mit „one size fits all“ bearbeitet zu werden.

In der prozessgesteuerten Digitalisierung belassen wir die Anwendungen bei ihrem Standard. Wir schaffen die individuellen Prozesse des Unternehmen nur über die Prozessanwendung.

Die Process-Engine führt Prozesse genau so aus, wie sie in einer standardisierten Modellsprache beschrieben sind. Die Sprache zur Beschreibung der Prozesse heißt „Business Process Model & Notation“, kurz BPMN.

Die Form, wie Prozesse dargestellt werden, ist darin standardisiert. Die damit beschriebenen Prozesse sind jedoch so individuell, wie es das Geschäft des Unternehmens verlangt. Prozessdesign soll sich ausschließlich an Kundennutzen, Kundenerleben und Ergonomie ausrichten.