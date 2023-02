Wichtig bei der Ressourcenplanung im Projektmanagement: Genauigkeit

Die Genauigkeit bei der Ressourcenplanung betrifft einerseits den Detaillierungsgrad der Aktivitäten in der Planung. Andererseits geht es um die Aktualität der Planung insgesamt, also wie häufig die Überarbeitung stattfindet. Je detaillierter und häufiger Sie planen, desto aufwändiger wird es.

Wenn Sie also den Ansatz verfolgen, dass genauer geplant auch besser geplant bedeutet, so laufen Sie Gefahr, womöglich zu viel zu investieren. Diesen Planungsaufwand können Sie dann vielleicht nicht dauerhaft durchhalten. Außerdem: Der Aufwand steigt mit zunehmender Genauigkeit der Planung, der Nutzen nimmt nicht proportional mit dem Planungsaufwand zu.

Ist es wirklich sinnvoll, wenn Sie von jeder Ressource täglich auf Stundenbasis wissen, woran diese arbeitet? Oder genügt Ihnen die Planung im Zeitraster von Wochen oder Monaten sowie auf Ebene von Projekten oder Arbeitspaketen? Wo liegt für Sie das Optimum an Aufwand und Nutzen, um für nötige Entscheidungen ausreichend informiert zu sein?

Die Genauigkeit bei der Planung muss immer sinnvollen Anforderungen dienen. Nur so können Sie den Aufwand rechtfertigen. In einer Matrixorganisation muss die Teamleitung ihre Ressourcen nicht auf jeden einzelnen Vorgang der Projekte zusichern. Es sollte reichen, wenn man weiß, wer wann in welchem Projekt arbeitet. Die Details plant dann die Projektleitung. Umgekehrt muss in der Linienorganisation die Projektleitung nicht jeden Vorgang kennen, der zur Lieferung erforderlich ist. Hier plant die Teamleitung die Details.

Jeder plant also das, wofür er verantwortlich ist. Nicht doppelt, aber überlappend auf geeigneter Ebene. Dies dient dann zum Vergleich und zur Abstimmung.