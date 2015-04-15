Wie bereitet man das Sabbatical vor?

Für die Umsetzung des Sabbaticals gibt es drei Möglichkeiten:

Guthaben auf dem Arbeitszeitkonto ansparen

Im Rahmen der Arbeitszeitkonten wird über einen längeren Zeitraum ein Zeitwertguthaben angespart. Je nach Modell können Überstunden, Resturlaub, Gehalt und Bonuszahlungen auf dieses Konto eingezahlt und später wieder entnommen werden. Die Vergütungsansprüche werden mit dem Bruttowert gutgeschrieben, das Wertguthaben wird in der Regel verzinst.

Je länger die Laufzeit, desto flexibler können die Stunden eingesetzt werden. Während des Sabbaticals bekommen Sie ein Freistellungsgehalt, das Sie versteuern müssen und von dem die Sozialversicherungsbeiträge abgehen.

Bei der Einrichtung eines Arbeitszeitkontos sollten Sie unbedingt darauf achten, dass der Arbeitgeber die Rücklagen insolvenzfest anlegt. Sonst würde das angesparte Zeitguthaben in die Insolvenzmasse geraten, falls Ihr Arbeitgeber Insolvenz anmeldet.

Gehaltsverzicht

Der teilweise Gehaltsverzicht im Vorfeld eines einjährigen Sabbaticals kann zum Beispiel folgendermaßen laufen: Sie arbeiten über drei Jahre 40 Stunden in der Woche und werden für 30 Stunden bezahlt.

Während der Auszeit würden Sie weiter so bezahlt werden, als ob Sie 30 Stunden in der Woche arbeiten würden. Sie bleiben angestellt und die Sozialversicherungsbeiträge laufen weiter über den Arbeitgeber.

Unbezahlter Urlaub

Beim unbezahlten Urlaub erhalten Sie keine Leistungen vom Arbeitgeber und müssen sich selbst um Ihren Unterhalt und Ihre Sozialversicherung kümmern.