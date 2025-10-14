Wann ein Anspruch auf Sonderurlaub besteht

Rechtliche Grundlagen zum Sonderurlaub

Der Anspruch auf jährlichen Erholungsurlaub ist im Bundesurlaubsgesetz geregelt. Dort sind aber keine Regelungen zum Sonderurlaub zu finden.

Ein gesetzlicher Anspruch auf Sonderurlaub ergibt sich aus der Regelung in § 616 BGB zur vorübergehenden Arbeitsverhinderung.

Demnach können Arbeitnehmer eine Freistellung unter Fortzahlung der Vergütung beanspruchen, wenn sie für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ ohne Verschulden und aus einem nicht in ihrer Person liegenden Grund an der Arbeitsleistung gehindert sind.

In welchen konkreten Fällen ein Anspruch auf Sonderurlaub besteht, sagt das Gesetz allerdings nicht.