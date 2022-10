Wofür bekommt man die Inflationsprämie?

Es besteht ein kreativer Gestaltungsfreiraum in der Verwendung der Prämie. Die Prämie kann verwendungs- oder zweckgebunden zugeführt werden. In diesem Rahmen ist zum Beispiel auch die Umwidmung der Prämie in eine Mitarbeiterbeteiligung möglich, wodurch das Eigenkapital des Unternehmens gestärkt und die nachhaltige Motivation der Beschäftigten gefördert wird.

Werden über die Prämie hinaus bereits andere steuerfreie Leistungen durch das Unternehmen gewährt (Sachzuwendungen, Förderung der Mitarbeiterbeteiligung, Kindergartenzuschuss oder Ähnliches), bleiben diese von der Leistung der Prämie unberührt. Es erfolgt demnach keine Verrechnung der Positionen untereinander.

Für Unternehmen, die es sich wirtschaftlich leisten können, ist die Inflationsprämie eine Möglichkeit, ihre Wertschätzung Mitarbeitenden gegenüber auszudrücken und die langfristige Mitarbeiterbindung zu stärken.