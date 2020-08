Schritt 2: Sich für ein smartes Geschäftskonzept entscheiden

Wer bislang als Angestellter gearbeitet hat, sollte prüfen, ob der alte Beruf in ein Solopreneurship umgewandelt werden kann oder ob ein neues Geschäftskonzept her muss. Wer schon selbstständig ist, muss dagegen die aktuelle Tätigkeit so umwandeln, dass Zeit und Geld möglichst voneinander getrennt werden. Das Ehepaar Conta Gromberg ist Vorreiter in Sachen Solopreneurship. Nach ihren Erfahrungen können alle infrage kommenden Tätigkeiten einem von fünf Geschäftsmodellen zugeordnet werden:

Produzent: Sie vertreiben ein skalierbares physisches Produkt.

Händler: Sie vertreiben ein skalierbares Sortiment an verschiedenen Produkten.

Experte: Sie vertreiben skalierbare Wissens- und Informationsprodukte.

Vermittler: Sie führen Käufer und Verkäufer durch automatisierte Services zusammen.

Creator: Sie vertreiben skalierbare Erlebnisprodukte (zum Beispiel E-Books, Hörbücher, Reisen oder Events).

Die Skalierbarkeit ist immer dann gegeben, wenn das Produkt oder der Service ohne Ihr Zutun oder Ihre Zeit in hoher Stückzahl hergestellt und verkauft werden kann (Reproduzierbarkeit).