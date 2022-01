Achten Sie auf Ihr Zeitmanagement

Als Mutter wissen Sie, dass Zeit immer knapp und Planung immer schwierig ist. Wir passen unseren Alltag an unsere Kinder an und gerade, wenn wir denken, dass wir alles im Griff haben – wird ein Kind krank! Überlegen Sie sich daher immer gut, in welche Aufgaben Sie Ihre Zeit investieren und was Sie am besten voranbringt.

Bevor ich mich einer Aufgabe widme, stelle ich mir immer zwei Fragen:

Bringt es meine Zielgruppe, meine Kundinnen weiter?

Bringt es mein Unternehmen und mich weiter?

Beantworte ich beide Fragen mit „Nein“ ist klar, dass diese Aufgabe (gerade) nicht relevant ist.

Setzen Sie sich zudem klare Zeitfenster für Ihre Arbeit ebenso wie für die Zeit mit Ihren Kindern. Ein klar abgesteckter Rahmen ist unglaublich hilfreich und wertvoll für Ihren Alltag. Überlegen Sie sich genau: Wann ist Ihre Arbeitszeit? Und wann gehört die Zeit ganz Ihren Kindern?

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle raten, diese Zeiten nicht zu vermischen. Natürlich wird es immer Ausnahmefälle geben, in denen es nicht möglich ist, so eine klare Grenze zu ziehen. Das bringt das Leben als Mompreneur mit sich. Versuchen Sie dennoch, an Ihren eigenen Grenzen festzuhalten. So schaffen Sie konzentrierte Arbeitszeit und gleichzeitig Quality Time für sich und Ihre Familie, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.