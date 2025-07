Phase 2: Gruppenprogramme – Der erste Hebel

Geeignet für: Etablierte Anbieter mit erprobter Methode

Sie haben mehr Anfragen, als Sie bedienen können? Sie wollen mehr Menschen gleichzeitig helfen?

Dann entwickeln Sie Ihr erstes Live-Gruppenprogramm. Das ist anspruchsvoll, weil Sie mehrere Personen gleichzeitig betreuen – mit gleichen Problemen und Startzeitpunkten. Sie brauchen dafür ein funktionierendes Konzept, eine klare Zielgruppe und vor allem: Reichweite.

In vielen Fällen bietet es sich an, das Beta-Angebot weiterzuentwickeln und in ein skalierbares Gruppenprogramm zu verwandeln. Ein Gruppenprogramm lässt sich gut über Launches und Webinare verkaufen – vorausgesetzt, Sie haben bereits Vertrauen aufgebaut.

Ziel: Umsatz skalieren

Umsatzpotenzial: 6-stellig