Da die Mehrzahl der Unternehmen keinen Controller hat, muss das Vorgehensmodell auch für Nicht-Controller leicht verständlich und umsetzbar sein. In erster Linie sind hier die Führungskräfte oder die Eigentümer gefordert. Schließlich ist Controlling ein Teil der Führungsaufgabe, die in größeren Unternehmen und Organisationen an Controller delegiert wird; in kleinen Unternehmen ist die Geschäftsleitung dafür selbst verantwortlich. Sie kann dies mit folgenden Schritten erreichen.