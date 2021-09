Eine verteilte Belegschaft akzeptieren

Homeoffice wird wahrscheinlich auf Dauer Bestand haben. Flexible Arbeitsplätze und hybride Modelle spielen sowohl für die Angestellten als auch für viele Bewerberinnen und Bewerber eine wichtige Rolle. Um eine geeignete Arbeitskultur für vernetzte Teams zu schaffen, reicht es nicht aus, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Laptop heimzuschicken.

Im traditionellen Arbeitsumfeld findet ein Großteil der Bürokommunikation nebenbei statt: Zufällige Gespräche in der Cafeteria führen zu neuen Verbindungen und Erkenntnissen oder vielversprechenden Ideen. In einer vernetzten Umgebung, in der sich die Menschen nicht mehr persönlich treffen, muss Kommunikation bewusster stattfinden. Videoanrufe sind ein wesentlicher Teil davon.

Fragen Sie sich, ob Ihre Prozesse ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen Ihren Mitarbeitenden erlauben – unabhängig davon, wo sie gerade arbeiten. Oft mangelt es nur an den richtigen Werkzeugen. Für Tätigkeiten, bei denen sich eine Gruppe von Menschen bislang am gleichen Ort aufhalten musste, eröffnet das vernetzte Arbeiten neue Möglichkeiten: Beispielsweise könnten sich Ärzte in verschiedenen Städten per Live-Videogespräch zu einem Röntgenbild abstimmen und die Bilder per Fernzugriff auf einem geteilten Bildschirm kommentieren.