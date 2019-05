Gestaltung der Kommunikation im Trauerfall

Es gibt keine allgemeingültigen Rezepte für die Aufgabenverteilung im Trauerfall. In einem kleinen Handwerksbetrieb kann der Chef alle Mitarbeiter zusammenrufen und in einer Ansprache auf persönliche und emotionale Weise seine Trauer ausdrücken. In einem Großunternehmen geht das nicht.

Die Art der Kommunikation hängt auch vom Hintergrund des Todesfalles ab. Der plötzliche Tod eines Top-Managers wird im Unternehmen zu Sorge um das Unternehmen und den eigenen Arbeitsplatz führen. Wenn ein chronisch kranker Mitarbeiter verstirbt, sind die Kollegen vorbereitet. Bei pensionierten Kollegen sind die emotionalen Bindungen zu den Mitarbeitern im Unternehmen weniger stark und der Tod hat keine Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe. Keiner dieser Todesfälle ist für die direkt Betroffenen leicht zu schultern, aber die Reaktion auf Arbeitgeberseite wird sich unter anderem auch daran orientieren, welche Folgen der Verlust für das Unternehmen und seine Ziele hat.

Wie die Nachricht über den Tod eines Mitarbeiters am besten mitgeteilt wird, hängt wesentlich von der Anzahl der Mitarbeiter ab. In einem Kleinstbetrieb sind alle Mitarbeiter über eine direkte Ansprache erreichbar. In größeren Unternehmen ist das nicht immer so. Hier werden zwar E-Mail und Intranet als Kommunikationskanäle genutzt. Doch diese gelten als die problematischsten, wenn es um erste Mitteilungen über Todesfälle geht. Gerade in E-Mails kann der Ton schnell missverständlich sein.