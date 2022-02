4. Rückblick auf Person, Leben und Leistungen

In diesem Redeteil wird der berufliche Werdegang des Verstorbenen nachvollzogen, gegebenenfalls mit Seitenblicken auf sein Privatleben. Auch dieser Punkt sollte idealerweise mit den Angehörigen abgestimmt werden.

Traditionell werden positive Erinnerungen an den Betrauerten wesentlich stärker betont als kritikwürdige Erlebnisse mit ihm. Nicht selten würdigt es eine Hörerschaft aber, wenn die kleinen persönlichen Schwächen authentisch widergespiegelt werden.

Im Vordergrund stehen sollten aber die Wesenszüge oder Leistungen, die den Menschen in guter Erinnerung verbleiben lassen. Ausdrucksstarke Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit werden in diesem Redeteil untergebracht. Damit ist dieser Teil zugleich der Zeitpunkt, an dem sich andere Sprecher leicht einbringen können.

Formulierungsbeispiel: Rückblick

„Ich habe gerade dargestellt, wie rasch Hermann F. seine Firma aus dem Nichts heraus aufgebaut hat. So etwas gelingt keinem, der allen nach dem Mund redet. In unserer Region, in der er verwurzelt war wie kaum ein zweiter, war er als knorriger Charakter bekannt. Sein aufbrausendes Temperament braucht man nicht zu beschönigen.

'Dem Chef läufst du heute am besten nicht über den Weg!', warnte so mancher Mitarbeiter mitunter die Kollegen. Aber sein Temperament lieferte ihm sicher auch das Feuer, das nötig war, die schwierigen Zeiten in den 90ern zu meistern, als das Geschäft beinahe unterging (…)."