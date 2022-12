5. Zeigen Sie die Sinnhaftigkeit auf

Insbesondere jüngere Menschen suchen Sinn und Wertschätzung in ihrer Arbeit. Diese Aspekte sollten also in einer Ansprache zum Jahresende nicht zu kurz kommen.

Auch die Themen Klima und Nachhaltigkeit kommen bei Generation X und Z gut an. So holen Sie die Menschen bei ihren Bedürfnissen ab. Aber bleiben Sie realistisch: Machen Sie sich nicht mit zu großen Plänen unglaubwürdig. Heben Sie stattdessen hervor, was erreichbar ist.

Und zählen Sie auf, wo das Unternehmen bereits gemeinsam CO₂ eingespart hat oder Bedürftigen hilft. Erinnern Sie an Ihren gemeinsamen kleinen Beitrag zur „Weltrettung“.