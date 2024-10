Sind KPIs oder PIs wichtiger?

KPIs haben einen hohen Stellenwert, da sie die Faktoren identifizieren, die den Erfolg des Unternehmens insgesamt beeinflussen.

PIs sind weniger kritisch und können sich auf alle möglichen Aspekte einer Prozessleistung beziehen. Sie spielen eine untergeordnete Rolle bei der Bewertung des Gesamterfolgs.

In großen Unternehmen sind KPIs oft mit der Gesamtstrategie und der langfristigen Planung verbunden, während PIs in den einzelnen Abteilungen oder Einheiten verwendet werden, um tägliche Abläufe zu überwachen. In kleinen Unternehmen überschneiden sich KPIs und PIs häufig, da strategische und operative Ziele näher beieinander liegen.