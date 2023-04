Warum Unternehmen Betriebsräte wertschätzen sollten

Betriebsräte bewältigen neben ihrem „normalen“ Job zusätzliche Aufgaben mit einem hohen Maß an Verantwortung. Dies darf wertgeschätzt und anerkannt werden, womit auch in die Belegschaft ein positives Signal gesendet wird.

Sprechen Sie also Ihren Dank für die geleistete Arbeit aus, zum Beispiel im Rahmen von Einführungen neuer Betriebsvereinbarungen, bei Umstrukturierungen oder bei Jahresfeiern. Das zeigt Größe und Respekt. Es fördert zudem das Vertrauen der Mitarbeitenden in die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmer, was bei Veränderungen für weniger Unruhe im Betrieb sorgen kann.

Die Wertschätzung und Anerkennung muss immer ehrlich und angemessen sein. Übertreibungen werden nicht nur schnell durchschaut, sondern wirken dann manipulativ. Loben und bedanken Sie sich also immer aufrichtig.