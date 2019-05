Die Spannungen in der Organisation bleiben

Durch die Arbeitsteilung in einer Organisation entstehen Spannungen. Jeder Bereich entwickelt andere Vorstellungen davon, was für die eigenen Aufgaben und Ziele sinnvoll und richtig ist. Die unterschiedlichen Ansichten und die daraus resultierenden Spannungen sind eine durchaus sinnvolle Folge der Arbeitsteilung. Auch wenn WOL vieles in der Zusammenarbeit gerade über Bereichsgrenzen hinweg einfacher machen kann: Die Spannungen in der Organisation werden deshalb nicht verschwinden. Wenn WOL mit dem Wunsch verbunden wird, Veränderungsprozesse zu vereinfachen und Konflikte in Organisationen zu vermeiden, dann überfordert dies die Methode.

Allerdings: WOL kann helfen, die unterschiedlichen Perspektiven und lokalen Rationalitäten besser zu verstehen. Wo WOL mit klugem Organisieren und guter Führung zusammenspielt, werden durch Integration widerspruchsarme gute Entscheidungen und zielführende Handlungen leichter möglich.