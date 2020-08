Beispiele für Fragen und was sie auslösen können

Beispiele für Fragen und ihre Funktion

Der jeweilige Zweck hat einen großen Einfluss darauf, wie die Fragen gestellt werden sollten und wie das Gespräch verläuft. Dazu folgende Beispiele:

Beispiel 1: Dinge klären

Fragen sollen dem Gesprächspartner eine Antwort entlocken. Dabei geht der Fragende davon aus, dass der Antwortende seine Antwort im Prinzip weiß, diese nur in eine entsprechende Aussage überführen muss. Hier kommt es vor allem darauf an, dass die Fragen präzise und verständlich gestellt werden, damit der Antwortende weiß, worum es geht und welche Informationen der Fragende nun erwartet. So werden Dinge durch Fragen geklärt.

„Wie viele Produkte mit der Artikelnummer 123 haben wir die letzten fünf Wochen verkauft?“

Beispiel 2: Zum Nachdenken anregen

Fragen können auch zum Nachdenken anregen. Das bedeutet, der Antwortende weiß die Antwort (zunächst) nicht, muss sich erst Gedanken machen, bevor er antworten kann. Er kommt vielleicht auf neue Ideen, entwickelt eine andere Sichtweise oder reflektiert seine Meinung oder Einstellung zu einem Thema. Hier ist wichtig, dass die Fragen helfen, einen Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, verschiedene Aspekte ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig sollen sie den Befragten zum Nachdenken motivieren.

„Wie könnten wir den Verkauf dieser Produkte in den nächsten Wochen steigern?“

Beispiel 3: Gesprächsfluss in Gang halten

Fragen fördern die Kommunikation. Denn: Wer fragt, der führt. Mit der Frage wird eine Antwort erwartet – also die Fortsetzung des Gesprächs. Wenn der Gesprächspartner darauf eingeht, kann eine lange Frage-Antwort-Kette oder eben ein längeres Gespräch entstehen. In diesem Fall muss der Fragesteller Impulse auslösen, zum Antworten motivieren, indem der Befragte leicht etwas darauf antworten kann. Außerdem muss der die Antworten aufgreifen und daran seine nächste Frage knüpfen.

„Was haben wir in der Vergangenheit für den Verkauf der Produkte unternommen?“ … „Was davon hat sich bewährt?“ … „Was könnten wir in Zukunft wieder tun?“ … „Welche Ideen hast du, was wir in Zukunft außerdem tun könnten?“ … „Wie beurteilst du die Erfolgsaussichten?“

Beispiel 4: Persönliche Beziehung aufbauen

Fragen, die auf die persönliche Beziehung der Gesprächspartner ausgerichtet sind, zeigen, dass der Fragende ein Interesse an seinem Gegenüber hat. Wenn der Befragte darauf reagiert, lernen beide mehr über sich kennen. Sie können eine Beziehung aufbauen. Der Fragende muss durch die Frageaspekte und Themen, die besprochen werden, sein Interesse an der anderen Person zeigen. Er muss Fragen zur Person stellen, die – je nach Beziehung und Situation – aber nicht zu persönlich sein dürfen.

„Was ist deine persönliche Meinung zu den Maßnahmen, die wir früher durchgeführt haben?“ … „Welche Erfahrungen hast du früher dazu machen können?“

Beispiel 5: Gesprächen eine Struktur und Tiefe geben

Wenn in einem Gespräch nur Aussage neben Aussage steht, bleibt es flach und wenig zielführend. Erst durch das Fragen gehen die Gesprächspartner einer Sache genauer nach und versuchen Gründe, Hintergründe und weitergehende Aspekte zu finden und zu vertiefen. Dazu kann der Fragende an Details einhaken, vertiefende Fragen stellen („Was genau ist …?“), Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln befragen. So gewinnen Gespräche Struktur, Tiefe und Zielrichtung.

„Wie kommst du zu dieser Einschätzung?“ … „Was genau wurde damals unternommen?“ … „Was hat man damals im Detail falsch gemacht?“