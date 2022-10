Benchmarking-Partner und Benchmark auswählen

Spezielle Branchen als Benchmarks

Einige Branchen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen bestimmten Prozess optimieren und darin besonders gut sind. Wenn Sie also nach Best Practice für einen speziellen Prozess suchen, orientieren Sie sich an der passenden Branche.

Im Folgenden finden Sie eine Liste, die ausgewählten Benchmarking-Objekten die passenden Branchen, die in diesem Bereich als führend gelten, zuordnet. Denn für diese Branchen sind die Prozesse, die analysiert werden sollen, Kernprozesse, die dort bereits optimiert wurden. In Ihrem Unternehmen muss das kein Kernprozess sein; es kann sich auch um einen Hilfsprozess oder einen anderen Geschäftsprozess handeln, der in Ihrem Unternehmen nicht perfekt abläuft.