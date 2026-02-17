Datentabellen und Dimensionen in Excel korrekt trennen

Das Problem: Fehlende Übersicht und redundante Dateneingabe

Viele Excel-Modelle wirken auf den ersten Blick übersichtlich – und sind dennoch strukturell instabil. Eine Excel-Datei aus der Praxis enthält beispielsweise:

Umsätze, Kosten und Mengen in einer großen Tabelle

zusätzliche Spalten mit Kostenstellen, Produktnamen, Regionen und Verantwortlichen

außerdem Hilfsspalten für Zuordnungen

gelegentlich manuelle Korrekturen

Das funktioniert – bis eine Auswertung komplexer wird oder sich Anforderungen ändern. Typische Probleme sind dann:

identische Informationen sind mehrfach vorhanden

Änderungen müssen an vielen Stellen erfolgen

Pivot-Tabellen werden unübersichtlich

Modelle sind schwer erweiterbar

Fehler schleichen sich unbemerkt ein

Das Kernproblem ist nicht die Datenmenge, sondern eine fehlende Trennung von Fakten und Beschreibungen.