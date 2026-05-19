Diagramme mit Python – Daten visualisieren und verständlich darstellen

Welche Python-Befehle sind für Diagramme wichtig?

Zum besseren Verständnis sei im Folgenden der Python-Code im Detail erklärt.

Bibliotheken laden

import pandas as pd

Mit dieser Zeile wird die Bibliothek Pandas importiert. Pandas ist die wichtigste Python-Bibliothek für Datenanalysen und Tabellenverarbeitung.

Die Abkürzung pd ist ein Standard und wird später verwendet, um Pandas-Funktionen aufzurufen. Die Bibliothek wird standardmäßig von Excel importiert. Diese Anweisung ist daher eigentlich nicht notwendig. Sie dient lediglich der Vollständigkeit.

import matplotlib.pyplot as plt

Hier wird das Modul pyplot aus der Bibliothek Matplotlib geladen. Matplotlib dient zur Erstellung von Diagrammen und Visualisierungen.

Die Abkürzung plt steht für „plot“. Auch diese Bibliothek wird standardmäßig von Excel importiert.

import seaborn as sns

Mit dieser Zeile wird die Bibliothek Seaborn geladen. Seaborn erweitert Matplotlib um modernere und optisch ansprechendere Diagramme.

In diesem Beispiel wird Seaborn zwar nicht direkt verwendet, verbessert aber häufig automatisch das Design der Diagramme. Auch diese Bibliothek wird standardmäßig von Excel importiert.