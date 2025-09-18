Dynamische Kalendertabelle in Power Query erstellen und in Power Pivot nutzen

Auswertung von „innen nach außen“

tbl_Bestellungen[Bestelldatum]:Liest die Spalte Bestelldatum aus der Tabelle oder Abfrage tbl_Bestellungen als Liste aus.

List.Max(tbl_Bestellungen[Bestelldatum]): Liefert den größten Wert aus der Liste – hier also das jüngste Bestelldatum. Achten Sie darauf, dass die Spalte mit dem Bestelldatum vom Typ date oder datetime ist. Hinweis: null-Werte werden ignoriert, eine leere Liste führt zu einem Fehler.

Date.EndOfYear(List.Max(tbl_Bestellungen[Bestelldatum])): Gibt zu einem Datum den letzten Tag des gleichen Jahres zurück (aus 2024-07-15 wird 2024-12-31). Diese Funktion akzeptiert date, datetime, datetimezone und gibt in der Regel den gleichen „Datumsfamilien-Typ“ zurück, der hineingeht.

Date.From(Date.EndOfYear(List.Max(tbl_Bestellungen[Bestelldatum]))): Stellt sicher, dass das Ergebnis ein reines Datum ist (ohne Uhrzeit oder Zeitzone). Das ist nützlich, falls List.Max zuvor einen Wert im Format datetime/datetimezone geliefert hat.

=Number.From(Date.From(Date.EndOfYear( List.Max(tbl_Bestellungen[Bestelldatum])))): Wandelt das Datum wieder in die Datumsserienzahl um (Tage seit 1899-12-30).