Engpässe in Projekten und Prozessen identifizieren und auflösen

Tipp: Methoden für die Identifikation von Engpässen

Engpässe erkennen Sie am besten durch persönliche Inaugenscheinnahme. Gehen Sie in die Produktion, schauen Sie sich die Situation an den Arbeitsplätzen an. Sprechen Sie mit den Mitarbeitenden vor Ort. Diese Methode ist im Ratgeber zum Gemba-Walk erklärt.

Genauso ist es hilfreich, wenn sich alle Prozessbeteiligten an einen Tisch setzen und gemeinsam den Prozess genau analysieren. Wie Sie dafür einen Workshop planen und Prozesse visualisieren und analysieren, ist im Ratgeber zur Brown-Paper-Methode erläutert.