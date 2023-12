Wie gliedert man ein Handout?

Grundlage der Gliederung sind der Aufbau und die Struktur, wie sie oben aufgezählt sind (1 bis 11). Die Teile 1 bis 4 des Aufbaus dienen der Orientierung. Mit den Teilen 5 bis 7 heben Sie die Bedeutung und den Zweck hervor; die Einleitung. Teil 8 der Gliederung ist der umfangreichste im Handout; der Hauptteil.

Im Hauptteil finden sich die Informationen zum Thema, Lösungen, Beschreibungen, Beispiele, Zahlen, Fakten, Maßnahmen, Argumente, Bewertungen etc. Was genau Sie dort beschreiben, hängt von den Informationen und den Inhalten ab, die Sie in Ihrem Vortrag vermitteln.

Nutzen Sie für den Teil 8 eine Pyramidenstruktur: Am Anfang (Spitze der Pyramide) steht Ihre Kernbotschaft oder die zentrale Aussage. Dann können Sie in die Details gehen (in die Breite und Tiefe der Pyramide). Sie liefern die Details, die für die Zielgruppe und für Ihren Zweck notwendig und wichtig sind – mehr nicht.

Eine Vorlage mit einem Muster-Beispiel für ein Handout, das entsprechend dieser Struktur gegliedert ist, finden Sie unten im Praxisteil.